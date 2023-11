Contre l’amalgame…

L’une des erreurs principales du « complotisme » est de réduire la complexité du monde à une seule cause explicative.

Or, un même phénomène a souvent plusieurs causes, et une même population réagit souvent différemment.

Si nous reprenons l’exemple de l’antisémitisme qui a beaucoup occupé les gazettes et les étranges lucarnes ces derniers jours, cela signifie deux choses : d’une part, il y a plusieurs antisémitismes, assez différents les uns des autres (parfois même opposés) ; d’autre part, tous les juifs ne sont pas nécessairement d’accord entre eux.

C’est ainsi que Yonathan Arfi, président du CRIF (conseil représentatif des institutions juives de France), a déclaré qu’il ne souhaitait pas que le RN participe à la marche du 12 novembre contre l’antisémitisme – avec cet argumentaire, disons fantaisiste :

« Je souhaiterais que le RN ne soit pas là. Nous ne souhaitons pas que des personnes héritières d’un parti fondé par des anciens collaborateurs soient présentes. »

À quoi Me Gilles-William Golnadel, avocat et ancien président de l’association France-Israël, a répondu sur Twitter :

« Qu’aurait dit le CRIF si le RN n’avait pas voulu y participer ? La stupidité d’un CRIF qui ne représente pas les juifs, qui aura facilité l’immigration invasive vectrice d’antisémitisme et qui devrait réserver ses flèches à l’antisémitisme du présent : La FI pro-islamiste et pro-Hamas. »

De toute évidence, les juifs de France ne sont pas d’accord entre eux.

Mais, de toute évidence aussi, les deux orateurs et les deux réflexions visent deux antisémitismes assez différents.

Par-delà l’anachronisme et les manifestes erreurs historiques, M. Arfi dénonce l’antisémitis­me des années 1940 – réputé « d’extrême droite », quand bien même le national-socialisme serait, on ne le répétera jamais assez … un socialisme !

Au contraire, Me Goldnadel dénonce l’antisémitisme islamiste et celui de l’extrême gauche contemporaine.

Les antisémites réduisent souvent l’ensemble des juifs, aux opinions religieuses et politiques souvent fort différentes, à une épure sortie de leur imagination (« Le juif pense que, dit que … »).

De même, dans le débat public, on fait souvent mine d’ignorer les différences entre antisémitismes. Mais ce n’est pas seulement une erreur grossière. Cela évite aussi opportunément, notamment dans le discours de M. Macron, de s’attaquer à l’antisémitisme réellement existant aujourd’hui, en pourfendant un antisémitisme mort et enterré depuis des décennies !