Le couscous n’est pas un plat « arabe ». C’était, et c’est un mets séculaire chez les « Amazighs », des Berbères d’Afrique du Nord. Jules César, saint Augustin, certains pharaons et cinq empereurs romains d’origine amazigh, en ont mangé.

C’était, et cela reste le plat de base des Africains du Nord (Tunisie, Algérie et Maroc), composés de chrétiens, de juifs, de païens, de polythéistes – de tout, sauf de musulmans.

Le couscous a été importé en France par les premiers Nord-Africains venus en France pour y travailler ou combattre (guerre de 14-18 par exemple). Les pieds-noirs l’ont magnifié et rendu populaire.

Il y a des milliers d’années, la Numidie produisait du blé dur. Elle a d’ailleurs été pendant sept siècles « le grenier à blé » de l’Empire romain. De nombreux empereurs avaient emmené à la cour de Rome leurs cuisinières et leurs recettes traditionnelles, y compris le couscous.

Il n’y a pas de « vrai » couscous. La graine de blé dur est commune à tous et chacun y mettait ce qu’il voulait selon sa fortune ou sa région. Les pêcheurs, du poisson ; les fermiers, du poulet ; dans le désert, on y mettait du pourpier, etc.

Les fermiers pieds-noirs y mirent beaucoup de tout pour faire le fameux « Royal ».

Le couscous boulette pour shabbat était délicieux.

Alors, Messieurs, le couscous adopté par la gastronomie française, reste et restera un plat amazigh (berbère, kabyle, chaoui, chleu …), mais PAS arabe.

Quant à la « merguez », elle a été « inventée » par les migrants venus d’Alsace-Lorraine dès 1870, après l’annexion de ces territoires par l’Allemagne.

Ces colons alsaciens et lorrains se sont vus attribuer des terres sur les hauts plateaux algériens et ont fabriqué des saucisses avec la viande des moutons qui y proliféraient. La merguez est une pure création alsacienne et lorraine !

Il n’y a aucune tradition de merguez en Arabie saoudite ni en pays musulmans.

Le « couscous-merguez » est, à mon goût, un plat excellent. Mais, ni le couscous ni la merguez ne sont arabes. Le couscous est un mets séculaire chez les « Amazighs ». Qu’on se le dise !