Crise agricole et overdose de fonctionnaires

J’ai déjà écrit plusieurs articles sur « l’overdose » de fonctionnaires en France. Malheureusement, aucun de nos dirigeants, depuis 1981, n’a voulu voir la dérive de notre pays vers une « bureaucrature » à l’origine de la majorité de nos problèmes.

C’est encore elle qui explique la fronde bien compréhensible de nos paysans qui les a fait sortir leurs tracteurs et bloquer partiellement le pays.

Non content de « pondre » des normes et décrets débiles, ces bureaucrates se font en plus plaisir en surtransposant les règles venant de l’Europe !

Nos agriculteurs, principalement manuels, ont vu leur métier se transformer en producteurs de paperasse.

Cela s’accompagne malheureusement d’une baisse proportionnelle de leur revenu : certains n’atteignent même pas 1 000 € mensuels, tout en travaillant deux fois 35 heures par semaine.

Ce n’est pas à un fonctionnaire de décréter ce qui est bon pour un agriculteur. Il n’a en tout cas aucune leçon à lui donner. Cependant, il faut bien sûr qu’il justifie son poste et c’est la dérive inévitable lorsqu’il y a prolifération de fonctionnaires.

Le fonctionnaire s’auto-alimen­te de ses prérogatives : plus il crée de la paperasserie, plus il réclame l’embauche de personnels qui, à leur tour, vont créer, jusqu’à overdose, de la nouvelle paperasserie.

Afin d’y remédier, il faut impérativement inverser cette « logique » et surtout ne pas en laisser l’initiative aux fonctionnaires qui ne veulent que conforter leur rente rendue inamovible par l’emploi à vie dont ils disposent.

Rappelons quelques données :

Le nombre de fonctionnaires en France n’est pas seulement de 5,6 millions : si on accepte le fait qu’est assimilée fonctionnaire toute personne dont le revenu est versé directement ou indirectement par l’État, ce chiffre dépasse alors les 7 millions (associations, sous-traitance, syndicalisme et, depuis peu, partis politiques, etc.).

Ce qui fait que, par rapport à nos voisins allemands, dont la gestion est plutôt meilleure que la nôtre, nous avons 3 millions de fonctionnaires de trop !

C’est la Cour des comptes qui l’affirme, un fonctionnaire coûte au total à la collectivité 3,5 millions d’euros. Nous pourrions donc économiser la somme astronomique de 10 500 Mds€ sur 60 ans (vie active + retraite) si nous avions maintenu le même effectif qu’en 1980, sachant que l’informatique l’aurait permis.

Cela représenterait à ce jour 7 700 Mds€ de trésorerie économisée et donc pas de dette, ainsi que la possibilité de baisser drastiquement les prélèvements obligatoires qui passeraient de 46 % à 39 % du PIB, en dessous de la moyenne européenne.

Ce ne serait pas bon uniquement pour nos agriculteurs, mais aussi pour nos entreprises, PME en tête, qui pourraient se développer beaucoup plus rapidement, et également pour l’ensemble des Français qui disposeraient certainement d’un revenu augmenté de 30 %.

Nous serions alors devant l’Allemagne.

Qui sera le génial Président qui l’aura compris et aura le courage de véritablement transformer notre pays ?