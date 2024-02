Crise agricole

Je viens d’allumer la télévision et je tombe sur le ministre de l’Intérieur en train de dire, en parlant des agriculteurs : « On leur a dit de ne pas aller ici, on leur a dit de ne pas aller là, on leur a dit, etc. »

J’ai envie de lui dire à mon tour : « Monsieur le Ministre, et si on vous disait de leur ficher la paix et de les laisser faire leur travail. Si on vous conseillait de demander à votre collègue de l’Environnement de cesser de les emm … avec des normes à coucher dehors. Si on vous conseillait de dire à votre collègue des Finances de leur laisser le bénéfice du gazole détaxé et de ne plus donner la préférence à certains produits étrangers non soumis à droits de douane. »

En clair, et je me répète, si on les laissait travailler !

Mais on ne peut pas tout faire. En particulier, on ne peut pas, simultanément, s’occuper de chasser le Rassemblement national et faire son travail de protection des citoyens français.

Alors, vous me direz certes que tout cela ne date pas d’aujourd’hui mais, quand même, il serait temps d’arrêter de perdre son temps et son argent (le nôtre, au passage !) et d’essayer de redresser la barre avant que tout se termine dans la rue.

Même si, pour cela, il faut désobéir à Bruxelles. Parce que quand nos paysans seront morts, ce n’est pas Bruxelles qui viendra nous nourrir !