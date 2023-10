« Darmanin prend les Français pour des idiots. Il dit “la France n’accueillera aucun migrant sur son sol” puis il ajoute en astérisque “sauf les réfugiés et tous ceux qui obtiendront le droit d’asile”. Or, aujourd’hui, le droit d’asile est dévoyé. Si un migrant se fait passer pour un homosexuel vivant dans un pays musulman, il est considéré comme persécuté et on lui accorde le droit d’asile. »