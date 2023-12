Décivilisation ! Ensauvagement ! Ils ont osé prononcer ces mots jusqu’alors attribués au vocabulaire infamant de « l’extrême droite ». Le chef de l’État et son ministre de l’Intérieur auraient-ils pris conscience du délitement de notre société dont leur laxisme est la cause ?

Des mesures drastiques sont annoncées pour juguler l’immigration incontrôlée qui nous amène ses flux de djihadistes criminels. La montagne a accouché d’une souris : la vingt-neuvième loi sur l’immigration, dont l’article 3 régularise les résidents illégaux travaillant dans des « métiers en tension », accroîtra encore l’effet de pompe aspirante de notre législation immigrationniste. Conscient que les Français ne sont pas dupes de cette tromperie, le ministre de l’Intérieur, qui ne manque pas de souffle à défaut de courage et de convictions, a trouvé une nouvelle parade. Elle se nomme « l’extrême droite ». Les coupables ne sauraient être les islamistes dont il redoute l’influence sur les populations des « quartiers populaires », mais bien ceux qui subissent ou craignent les agissements des fous de Dieu, dont ils peuvent, à tout moment et en tout lieu, être les victimes. Alors, exprimer pacifiquement sa colère et sa peur après l’assassinat de Thomas relève de la haine, de la xénophobie, et donc de l’extrême droite. Coller une affiche dénonçant cette situation devient un délit fortement punissable. De victimes, ils deviennent responsables du climat d’insécurité grandissante qui gangrène progressivement l’ensemble du territoire national. Au lieu de condamner et d’expulser les imams étrangers qui portent la haine de la France et particulièrement des mécréants juifs et chrétiens, de même que les délinquants étrangers généreusement accueillis chez nous, et d’imposer la loi de la République aux minorités agissantes des quartiers difficiles, notre ministre préfère frapper les citoyens qui trouvent insuffisantes les marches blanches suivant les crimes islamistes toujours plus nombreux. Alors, mettant ses fausses promesses en application, le ministre a dissous quelques groupes insignifiants, de quelques dizaines de membres, pour nous protéger de dérives soi-disant « fascistes ».

Voilà la protection que nous apporte ce « ministre à dix sous ». Dix sous, ce n’est pas cher mais il n’en vaut pas plus !