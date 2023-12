Darmanin va-t-il dissoudre la Sorbonne?

La France a été endeuillée, ces dernières semaines, par plusieurs assassinats d’origine manifestement islamiste, ce que même la caste jacassante reconnaît – avec deux ou trois jours de retard sur les réseaux sociaux et les Français de base.

Cette situation catastrophique devrait logiquement entraîner un moratoire sur l’immigration et une réflexion sur l’assimilation des musulmans.

Moratoire sur l’immigration, puisque, même si seuls 1 % des immigrés étaient islamistes et 1 % des islamistes terroristes, cela ferait tout de même 40 nouveaux terroristes admis sur le territoire chaque année. Il ne semble vraiment pas s’imposer de rajouter des problèmes aux problèmes !

Réflexion sur l’assimilation des musulmans, puisque, de toute évidence, les islamistes et même les terroristes disposent d’un soutien assez large parmi les millions de musulmans présents en France.

Il est vraisemblable que ce soutien s’obtienne par la pression sociale et la menace, comme naguère le soutien des « masses arabes » au FLN. Mais le moins que l’on puisse dire est que l’État ne fait pas grand-chose pour désolidariser les « modérés » des autres.

Bref, de tels événements devraient remettre en question les utopies de la « mondialisation heureuse », dont Emmanuel Macron continue à être le chantre anachronique.

En réalité, Gérald Darmanin continue à vouloir absolument sa régularisation massive de clandestins, grâce aux fameux « métiers sous tension ». Il continue à se féliciter de quelques expulsions de délinquants étrangers. Et, surtout, il frappe … ceux qui s’opposent à l’invasion migratoire

Il vient d’annoncer la prochaine dissolution d’Academia christiana, association dite de « catholiques identitaires » – selon ces nomenclatures chères aux pseudo-savants qui ignorent tout ou à peu près du catholicisme.

Si je comprends bien, « catholique identitaire » veut dire, en l’occurrence, catholique attaché à la messe traditionnelle et à la culture française. C’est grave, docteur ? Car, si ça l’est, Academia christiana est assez loin d’être seule sur le créneau !

J’ai entendu deux « arguments » en faveur de cette dissolution : le mouvement aurait légitimé la violence et serait antisémite.

S’agissant de l’antisémitisme, cela fait des années que je suis de loin ce que fait ce mouvement et je n’ai jamais entendu parler de cette accusation (tout porte à croire que Darmanin confond). À ce compte, on va bientôt interdire d’enseigner le règne de Saint Louis dans les écoles, puisqu’il est notoire que ce dernier ne prisait guère le Talmud ! Interdisons même tous les livres sacrés de toutes les religions (sauf sans doute le Coran pour lequel M. Darmanin, exégète autoproclamé du « vrai islam », semble avoir une prédilection), puisque tous critiquent les autres religions !

Quant à la légitimation de la violence, c’est, s’il se peut, plus grotesque encore.

Il existe un débat intellectuel sur la violence légitime. J’ose espérer que ce n’est pas cela qui est visé (car, sinon, il faudra aussi dissoudre la Sorbonne !). Pour le reste, soit on pratique la violence, soit on ne la pratique pas – et je n’ai pas entendu M. Darmanin citer un seul cas de violence réelle de la part d’Academia christiana. Sauf à supposer que s’opposer à la macronie soit nécessairement violent.

M. Darmanin cache ainsi son incapacité (ou son refus) de s’opposer aux réelles violences (islamistes ou gauchistes) en frappant des mouvements qui ne présentent aucun danger.

Décidément, sale temps pour les libertés publiques !