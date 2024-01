Davos : la dictature mondiale en marche

Le Forum Économique Mondial de Davos vient de se tenir, comme tous les ans.

Il continue à être présenté comme une réunion de grands capitalistes mondiaux, de financiers de très haut niveau et d’intellectuels censés constituer l’élite de la pensée, et il est dès lors décrit comme incarnant le capitalisme contemporain.

Viennent effectivement à Davos les grands capitalistes mondiaux, des financiers de très haut niveau et des intellectuels censés constituer l’élite de la pensée, mais le forum de Davos n’incarne pas du tout le capitalisme mondial contemporain.

Plutôt que dire que le Forum de Davos incarne le capitalisme mondial contemporain, nombre d’analystes disent qu’il incarne le « globalisme », ou « mondialisme ».

La définition, là, se rapproche de la réalité, mais ne permet pas vraiment de cerner celle-ci.

Pour comprendre, il ne faut jamais oublier que le fondateur et le gourou du forum, Klaus Schwab, a un buste de Lénine dans son bureau.

Le Forum de Davos incarne une version contemporaine du socialisme de type léniniste, et ce n’est pas un hasard si Xi Jinping a été invité à parler à Davos et y a été reçu avec le plus grand respect.

Le léninisme soviétique a échoué, et c’est devenu flagrant lorsque, grâce à l’action de Ronald Reagan, l’empire soviétique s’est effondré en 1991.

À ce moment, la plupart des dictatures léninistes ont disparu, et il en est reste très peu (Corée du Nord, Cuba).

Les partis communistes occidentaux sont devenus des groupuscules, mais la Chine communiste a réussi à persister.

Et un dogme est monté en puissance : l’écologisme.

Un « sommet de la terre » organisé par les Nations Unies s’est tenu à Rio, en 1992, et le dérèglement climatique a été mis en avant comme un prétexte permettant aux gouvernements de contrôler graduellement toutes les activités économiques.

Faute de mettre en place des dictatures idéocratiques soumettant les sociétés et les économies, des glissements vers la dictature idéocratique ont pris place dans toutes les démocraties au nom de la nécessité de « sauver la planète ».

En parallèle, le Forum Économique Mondial a commencé à monter en puissance (il existait de manière embryonnaire depuis 1971, mais il a pris son nom actuel en 1987, et n’a cessé depuis de gagner en poids et en importance).

La nécessité de « sauver la planète » a été, dès 1991, placée au centre de ses objectifs affichés, et, peu à peu, le projet inhérent au Forum est monté en puissance.

La nécessité d’une « gouvernance mondiale » confiée à une élite (au temps de Lénine, cela s’appelait une nomenklatura) a été affirmée, l’impératif d’abolir la propriété privée aussi (« vous ne posséderez rien et vous serez heureux »).

Puis est venu le « capitalisme des parties prenantes » (« stakeholder capitalism »), un capitalisme destiné à être totalement pris en main par la nomenklatura.

Le génie maléfique de Klaus Schwab a consisté à dire aux grands capitalistes mondiaux et aux financiers de très haut niveau qu’ils étaient quasiment les maîtres du monde, et deviendraient pleinement les maîtres du monde s’ils tenaient les leviers de la gouvernance mondiale dont il parlait.

Il a attiré vers lui des intellectuels en leur disant qu’il pouvait les coopter pour travailler aux côtés des maîtres du monde, et ils ont tenu le discours que Schwab attendait d’eux.

Il a coopté aussi des dirigeants politiques qui ont été formatés pour prendre le pouvoir dans leurs pays respectifs.

La nomenklatura est en train de prendre forme.

Elle est constituée de grands capitalistes mondiaux et de financiers de très haut niveau. Des intellectuels ont été cooptés. Des dirigeants politiques ont été cooptés aussi, et sont arrivés au pouvoir dans plusieurs pays.

Logiquement, le Forum Économique Mondial travaille avec les Nations Unies et le GIEC.

Les Nations Unies ont un « agenda 2030 » dans lequel se retrouvent tous les thèmes développés à Davos.

Le danger majeur défini à Davos cette année a été, significativement, la « désinformation » : la désinformation selon ce qui se dit à Davos est tout ce qui vient contredire les thèmes développés à Davos.

Ce qui est d’ores et déjà en jeu est la liberté de penser, et si la « gouvernance mondiale » prend pleinement forme, ce sont toutes les libertés qui vont se trouver menacées, et asphyxiées.