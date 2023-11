Décadence démographique

Beaucoup d’articles s’intéressent à la démographie. Le fait que les Françaises n’aient que 1,6 enfant est une catastrophe, c’est la décadence, et d’aucuns pensent que l’apport de migrants, dont certains se reproduisent comme des lapins, est une chance pour notre société.

Mais notre France peut-elle contenir et nourrir toujours plus de monde ?

Quand j’étais au CM2 (1951), on m’a appris qu’il y avait 37 millions de Français. La France exportait alors sa production agricole, l’habitat était une petite maison avec un jardin.

Maintenant, il y a deux fois plus de Français. Il faut s’entasser dans des cages à lapins, nous ne sommes plus autonomes en nourriture – ce qui implique la nécessité d’en importer.

Est-il raisonnable de faire des enfants quand il n’y a plus de médecins, plus de crèches, que c’est la galère pour trouver un logement, une école, un travail, une place aux urgences, qu’il y a des bouchons sur les routes, etc. ?

Nous sommes trop nombreux pour notre petit pays et la sagesse est de réduire le nombre de Français : notre société est arrivée à maturité, chacun ressent qu’il faut ralentir la démographie pour garder une certaine qualité de vie.

La folie démographique fait que l’on a une dette immense, de moins en moins de terre cultivable, de graves problèmes d’eau en quantité et qualité.

Notre nourriture est de plus en plus chimique, ce qui est mauvais pour la santé – la bousculade aussi.

Alors comportons-nous comme des sages sachant s’arrêter de croître en nombre. La nature a ses lois : quand on se reproduit comme des lapins, on crève comme des lapins !

Alain Bignon