Démocratie et dictature : Trump face à Davos

Le journal « Der Spiegel » est une honte pour l’Allemagne.

Déjà en février 2017, alors que Trump était juste investi, la rédaction avait publié un numéro infamant montrant un Trump brandissant la tête de la statue de la Liberté, tranchée, dégoulinante de sang, pour bien faire comprendre que Trump allait guillotiner la démocratie, pas moins.

Et voici que ce torchon récidive le 20 janvier 2024 ! Trump n’est pas encore réélu mais le narratif de la gauche transnationale, c’est que Trump va être un dictateur.

En couverture, une photo de Trump, magnifique au demeurant, mais avec cette énorme verrue pour titre : DIKTATOR TRUMP !

René Pfister, le rédacteur en chef, vivement critiqué par « Die Welt », rétorque : « Der Spiegel ne cherche à choquer personne mais nous voulons montrer les enjeux réels. Il y va de la démocratie, de la liberté de la presse, de la justice … autant d’éléments clairement menacés. »

Chaque mot décrit l’exact contraire de la vérité (toutes ces choses soi-disant menacées sont foulées aux pieds par l’état de non-droit de Biden).

Et l’ironie est riche à d’autres égards. D’abord, est-ce bien à un Allemand de donner des leçons en matière de dictature ? Les prédécesseurs de Pfister n’ont rien vu à redouter chez eux dans les années 1930. Leurs descendants ne voient rien de ce qui se passe aujourd’hui juste à côté de chez eux au Forum Mondial de Davos où le dictateur Schwab acquiesce aux propos d’Ursula von den Leyen, parfaite Kapo pour la clique mondialiste, lorsqu’elle énonce l’urgence de lutter contre la « mésinformation et désinformation d’échelle industrielle » qui sont des entraves aux politiques de changement climatique et de santé mondiale voulues par les élites éclairées réunies pour le bien des manants.

Et puis, qu’est-ce que « Der Spiegel » connaît de Trump et des réalités américaines à part ce que les médias américains de gauche inventent ? Strictement rien. Comme tous les plateaux de télé de nos « démocraties ».

Ces fausses élites mauvaises se sentiraient-elles fragilisées par les soulèvements des fermiers en Europe ? Par un agenda électoral 2024 qui s’annonce houleux pour le mondialisme ? Et surtout par l’enthousiasme du peuple et des vraies élites pour un retour de Trump ? À l’évidence.

Inquiète mais toujours aussi arrogante, la caste de Davos avait invité des participants qui lui sont parfaitement opposés, en espérant bien que ces invitations seraient rejetées.

Or, les plus en vue, le président argentin Javier Milei, libertarien anarchiste, et le parfait conservateur Kevin D. Roberts (président de la Heritage Foundation), ont relevé le défi pour venir dire aux fausses élites leurs quatre vérités.

Milei a parlé d’or en condamnant les élites davosiennes néo-marxistes parce que lui connaît de première main les ravages à attendre de cette idéologie.

Roberts, qui est à la tête du Project 2025, destiné à aider le futur président républicain à lutter efficacement et constitutionnellement contre l’État administratif (le marécage des bureaucrates non-élus qui a réussi à faire échouer Trump en 2020) a carrément prévenu, entre autres merveilles rhétoriques, que « toutes les propositions émises par le WEF (Davos) seraient rejetées en bloc » par une administration conservatrice.

Il a ajouté qu’il était « risible que le WEF puisse se dire à la fois protecteur de la démocratie libérale et accuser Trump d’être un futur dictateur, que c’était le WEF qui était un danger pour la sécurité publique mondiale avec sa promotion de l’immigration illégale massive et ses politiques climatiques catastrophiques », sans omettre « la folie de son adhésion à la Chine, adversaire N° 1 de l’Amérique et de tous les peuples libres de la planète. Et vous, vous leur donnez une tribune ! »

Des richissimes élites aux pouvoirs indus jusqu’à des journalistes minables en mal de gloire, la gauche transnationale nous régurgite ad nauseam que la « démocratie » est menacée par Trump et tous ceux qui osent avoir une opinion revêche au narratif imposé

Cependant, il faut comprendre que ce qui est menacé n’est pas la vraie démocratie où les opinions les plus diverses peuvent s’exprimer, mais leur « démocratie » à eux.

Or, cette « démocratie » est le contraire absolu de la vraie démocratie : elle n’est rien d’autre que la préservation de leurs intérêts particuliers par leur dictature extrême – qui n’a pas le courage de s’afficher pour ce qu’elle est et a le culot d’accuser en plus ses adversaires de ce qu’elle est !