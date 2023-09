Derrière l’abaya, l’islamisation de la France !

En 1989, on parlait du voile, et, en 2004, quinze années plus tard, il y eut le vote d’une loi interdisant les « signes religieux ostentatoires » à l’école.

Six années plus tard encore, en 2010, une loi interdisait la dissimulation du visage dans l’espace public et visait, sans le dire explicitement, la burqa, le niqab et le voile intégral.

Cette année, il est question des abayas, qui seront interdites dans les établissements scolaires et, comme à chaque fois depuis 1989, des débats ineptes ont lieu.

Le gouvernement dit ne pas vouloir viser l’islam.

Les associations musulmanes et de multiples mouvements de gauche, rejoints désormais par la France Insoumise très soumise à l’islam, parlent d’ostracisme inadmissible, de discrimination et, bien sûr, d’islamophobie.

Je connais le refrain.

J’ai écrit un livre sur le sujet en 2004, « Qui a peur de l’islam ! », et un autre, plus récemment, publié en 2018, « L’ombre du djihad ».

Entre les deux, en 2012, en compagnie de mon ami, le grand islamologue américain Daniel Pipes, j’ai publié un autre livre encore : « Face à l’islam radical ».

Et je le dis clairement, et sans ambiguïté ni circonlocutions : pointer du doigt le vêtement et l’interdire est hypocrite et pusillanime, et conduit à passer à côté du problème.

Le vêtement (on aurait pu ajouter le burkini) est l’expression d’un refus d’intégration et d’un rejet de la civilisation occidentale, et il est l’affirmation d’une autre vision du monde, prosélyte, conquérante, demandant la soumission de ce qui n’est pas elle, et affirmant sa supériorité, affirmation qui se retrouve dans l’affirmation Allahou Akbar. Allah est le plus grand. Donc, Allah doit prédominer.

Et ce qui avance en France, pays qui est aujourd’hui le pays d’Europe où la population musulmane est la plus nombreuse, est précisément cette affirmation.

Plus la population musulmane en France sera nombreuse, plus l’affirmation se renforcera.

Ce que ne peuvent ou ne veulent pas comprendre ceux qui gouvernent la France est que l’islam n’est pas une religion qui puisse se comparer au judaïsme ou au christianisme : c’est un dogme total qui demande à ceux qui y sont soumis ou s’y soumettent (islam signifie soumission), les musulmans, une obéissance totale, et toute désobéissance est censée devoir être sanctionnée par d’autres musulmans.

L’individu n’existe pas en islam et un musulman appartient à la umma communauté des croyants.

Un « musulman modéré » est un musulman qui ne respecte pas complètement la loi musulmane, charia, et commence à s’écarter de la umma, ce qui peut lui valoir des réprimandes, voire des punitions.

Un « musulman radical » est un musulman qui applique à la lettre la loi musulmane.

La plupart des jeunes Français nés ou devenus musulmans en France appartiennent à la umma, et, s’ils s’éloignent de la charia, sont incités à revenir vers elle.

Des associations militantes sont là pour leur rappeler qu’ils sont musulmans, qu’ils doivent respecter la charia et oui, que Allah est le plus grand, que les Occidentaux sont des mécréants, inférieurs, qu’il s’agira de soumettre.

Et, en France, la soumission des mécréants avance. Les livres « Les territoires perdus de la République » et « Une France soumise », publiés sous la direction de Georges Bensoussan, l’expliquent.

Des pans entiers du savoir ne peuvent plus être enseignés dans les établissements scolaires. Les quartiers appelés « zones urbaines sensibles », sont des quartiers conquis où règne la charia. Les agressions et les viols commis contre des femmes non soumises font partie intégrante de la vision des femmes qui prédomine dans l’islam où une femme doit être habillée conformément à sa soumission à Allah.

Fondamentalement, l’islam n’est pas réformable, et il n’est pas compatible avec la vision occidentale du droit, pas compatible non plus avec la démocratie.

Plus le nombre de musulmans en France s’accroîtra, plus la France sera confrontée à des problèmes qui ne seront pas vestimentaires.

Ces problèmes sont là, déjà. Rien n’est fait pour les combattre.

Au rythme où vont les choses, d’ici deux décennies tout au plus, il sera inutile de chercher à combattre encore. L’islam aura gagné.

Seul, en 2022, Éric Zemmour a sonné l’alarme. Il a eu 7 % des voix.