EDF doit raccorder la ville Cubzac en Gironde à l’Espagne par des câbles à haute tension.

Il y avait deux solutions envisageables : soit on passait par un câble sous-marin, ce qui nécessitait de casser trois fois la dune et facilitait le travail d’érosion de l’océan, soit on passait par les bas-côtés ou le milieu de l’autoroute.

À votre avis, quel itinéraire ont choisi les technocrates ?