Deux visions opposées

La France a un merveilleux passé culturel et a toutes les raisons d’en être fière. Quel beau spectacle offert aux Français que l’exposition « Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs » ! Un véritable enchantement pour les amateurs de vieilles pierres, un démenti adressé à tous ceux qui considèrent que seule existe la France d’après 1789. Cette exposition mémorielle est une exaltation du savoir-faire de l’artisanat français, celui d’hier qui se perpétue aujourd’hui ; une bonne publicité pour nos petites entreprises, qui exultent d’avoir à servir la conservation d’un patrimoine exceptionnel. C’est un véritable bonheur pour les parents et une découverte pour les enfants.

En avançant dans l’exposition, on parcourt la France entière, au milieu de maquettes d’anciens édifices, tant religieux que civils, partiellement détruits par l’usure du temps ou par le vandalisme. Le marteau révolutionnaire était aveugle comme celui de l’islamisme aujourd’hui.

De monumentaux moulages montrent l’évolution de l’art au travers de sculptures de personnages et motifs floraux. On devine la période romane, le Moyen Âge, la Renaissance, etc. Une sculpture apparaît même comme la collection des lettres ornementales qui marque l’écriture ancienne sur parchemin. Ce message culturel à livre ouvert sera-t-il encore possible demain, passé la page blanche de la culture moderne, érigée en chef-d’œuvre artistique ? La une de « Valeurs Actuelles » n° 4521 présentait en juillet deux voix antagonistes : la voix de la vérité de Mme Agnès Verdier-Molinié, au sujet du coût de la révolte, opposée à celle du mensonge du clan révolutionnaire d’Assa Traoré. Le face-à-face des visages de ces deux femmes constitue en lui seul un message subliminal d’une réalité qui devient de plus en plus indicible aujourd’hui.

Dans le n° 4545 de janvier 2024, on trouve un même message subliminal à propos de la guerre en Ukraine et l’immigration. La France doit choisir elle-même quel sera son avenir et arrêter de suivre la loi du vide, « la totale » comme on aurait pu nommer « le programme commun » de la gauche qui a éviscéré la France de ce qui faisait sa vitalité depuis des siècles.

Une affiche de l’époque de la Grande Guerre, à l’époque de Clemenceau, nous montrait Marianne et le drapeau aux trois couleurs, tous deux drossés contre le vent mauvais pour appeler le pays à l’effort. Quand le Tigre disait « Je fais la guerre », il disait vrai. C’est le contraire aujourd’hui quand nos élus, à tout bout de champ, habillent de factice leur volonté d’agir. La mollesse de leur détermination est criante quand ils prétendent « faire société », lutter contre la fraude, combattre l’immigration, l’insécurité et la violence quotidienne, etc.

Comment pourraient-ils être crédibles quand ils sont responsables de la décroissance économique et morale de notre pays ? Citons au hasard la loi des 35 heures, la 5e semaine de congés payés, etc. À force de se vouloir ailleurs pour tout, on finit par ne plus exister.