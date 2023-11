On nous dit régulièrement que tous les immigrés ne sont pas délinquants. On pourrait sans doute dire de la même manière que tous les drogués ne sont pas délinquants.

Pourtant, on sait qu’un cas sur cinq des crimes et délits commis en France est le fait de drogués. Peut-être y a-t-il donc un lien entre consommation de drogue et délinquance ?

Que fait-on ? Pas grand-chose, me semble-t-il. Donc cela va durer…