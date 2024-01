Voici un an environ, les « 4 Vérités » faisaient paraître un de mes billets sur la drogue. J’y dénonçais le fait que l’on « dit » vouloir s’attaquer aux trafics de drogue mais que l’on n’attaque jamais les consommateurs.

Pourtant, Lapalisse dirait que s’il n’y avait pas de consommateurs, il n’y aurait pas de vendeurs. Les consommateurs font ainsi proliférer le banditisme.

Or, les pouvoirs publics ne font absolument rien pour combattre la consommation. Si ce n’est la verbalisation : le montant de l’amende forfaitaire est de 200 € (minorée à 150 € si elle est payée dans les 15 jours et majorée à 450 € si elle n’est pas payée dans les 45 jours).

Il y a des spots télévisés pour tout un tas de conseils sanitaires, qui doivent être onéreux et bien évidemment payés avec nos impôts, Mais jamais, au grand jamais, pour dissuader la consommation de drogue.

Aucun enseignement scolaire sur les méfaits de la drogue.

De qui se moque-t-on ? Quand on a voulu imposer le port de la ceinture en conduite automobile, le casque pour les motards, le masque, etc., je me souviens d’une débauche de spots télévisés, de réglementations ainsi que de sanctions.

Pour influer sur la consommation de drogue, seule la guerre aux vendeurs semble être pour le gouvernement, la solution.

Nous faisons fausse route et le rattrapage est, je crois, devenu impossible.