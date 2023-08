Dupond-Moretti et les juges

La Cour de cassation a tranché : le garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, sera bien jugé par la Cour de justice de la république pour prise illégale d’intérêt.

Cela fait déjà deux ans que cette affaire a commencé – la mise en examen date du 16 juillet 2021 et l’annonce de la procédure du mois de janvier précédent – et le ministre a tenté toutes les manœuvres dilatoires envisageables.

Manifestement avec assez peu de succès.

Si j’ai bien compris, des plaignants reprochent au garde des sceaux d’avoir ouvert des enquêtes administratives à l’encontre de certains magistrats face auxquels il avait eu à plaider en tant qu’avocat.

C’est évidemment le risque lorsque l’on nomme à la chancellerie un ancien avocat.

Mais il serait possible de répondre que ce risque vaut pour tout juriste qui, nécessairement, peut se trouver tôt ou tard face à un magistrat – pourtant, il n’est pas inutile pour un garde des sceaux de disposer de quelques compétences juridiques.

Attendons de voir ce que dira la Cour de justice de la république.

Jusqu’à présent, elle nous a plutôt accoutumés à une remarquable indulgence – qui laisse supposer, à tort ou à raison, au justiciable lambda, qu’il existe deux poids, deux mesures en matière judiciaire.

Il est très possible que M. Dupond-Moretti bénéficie à son tour de cette indulgence. Il est possible aussi que, s’étant attaqué à des magistrats, il soit sanctionné plus lourdement que ses prédécesseurs.

En attendant, nous sommes dans une situation inédite : le sommet de la hiérarchie judiciaire se trouve personnellement mis en cause par la justice, ce qui ne rassure guère sur l’exemplarité de la classe politique !

Ajoutons que M. Dupond-Moretti est un si insupportable donneur de leçons, emblématique de cette caste jacassante, que l’on ne peut se départir d’une certaine jubilation à le voir ainsi tancé, à son tour, par une justice pas toujours au service des Français.

Tout récemment, le garde des sceaux avait rappelé que les policiers n’étaient pas au-dessus des lois. C’est parfaitement juste, mais peut-être regrette-t-il aujourd’hui que le garde des sceaux ne soit pas davantage au-dessus des lois !