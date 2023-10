Écologisme

Le Président Macron nous a parlé d’écologie ces derniers jours. J’en retiens deux aspects :

Tout d’abord, il veut généraliser à marche forcée le développement des voitures électriques et, nouveauté, il veut créer un million de pompes à chaleur par an. Chacun sait que les pompes à chaleur sont gourmandes en électricité et que les voitures électriques aussi. Alors, où va-t-il trouver une électricité suffisante pour alimenter tout cela, d’autant plus que jamais nous ne l’avons entendu parler du nucléaire, et qu’il s’est engagé au contraire à fermer les deux dernières centrales à charbon ? Je pense que la solution sera d’importer de l’électricité d’Allemagne, produite, bien évidemment, avec de la lignite et du charbon. Cherchez l’erreur !

Ensuite, il veut supprimer les énergies fossiles. On n’a pas de pétrole … mais on va construire 4 usines de batteries en France. Seulement, pour fabriquer ces batteries, nous allons être obligés d’acheter du lithium, du manganèse et du cobalt en Chine, en RCA, en Russie ou ailleurs. Conclusion : on n’a pas de métaux lourds mais on n’a pas, non plus, d’idées !