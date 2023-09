Écologisme

Le Figaro du 24 août nous apprend qu’un tribunal a condamné la SNCF à une peine de 450 000 € pour avoir effectué des débroussaillages et des élagages le long des voies dans le Maine-et-Loire. La raison est que ces travaux ont été réalisés soi-disant à une période de nidification d’espèces protégées et que des associations écolos ont porté plainte.

Tout d’abord, chers lecteurs des « 4 Vérités », faites gaffe car la LPO (ligue de protection des oiseaux), FNE (France nature environnement), ou toute autre association écolo, vous surveillent attentivement et si, par malheur, dans votre jardin, vous coupez une branche qui va déranger un petit oiseau, ou si vous désherbez un endroit où aurait pu vivre un cloporte, vous risquez gros !

Ensuite, si la SNCF a débroussaillé les abords de ses voies, c’est pour éviter des accidents et assurer la sécurité de ses voyageurs. On apprécie donc les priorités de ces associations écolos. Elles jugent plus important de préserver les moineaux et les cloportes que les êtres humains.

Par ailleurs, elles se targuent de connaître toutes les espèces protégées (ou non, d’ailleurs), ce qui prouve qu’elles sont sur le terrain pour étudier tous leurs comportements. Alors, comment se fait-il qu’elles n’aient pas été sur place lorsque la SNCF a commencé les travaux ? Il aurait été bien facile de les retarder d’une quinzaine de jours.

Enfin, si ces associations avaient un minimum de bon sens, elles s’inquiéteraient plutôt des finances de la SNCF que le contribuable renfloue chaque année à hauteur de 2 à 3 milliards d’euros. Et, ledit contribuable n’a certainement pas envie d’y rajouter encore 450 000 €.