Nos écolos sont des purs produits d’une école en faillite. Les niveaux scientifique, littéraire, et historique n’ont cessé de chuter depuis 1968. Ce sont des idéologues, de faux scientifiques, issus des classes autrefois appelées «dépotoirs ». Souvent des enfants de la bourgeoisie en échec scolaire. L’un des leaders (Cohn-Bendit) continue de conseiller la Présidence de la République. Ce sont des écologistes de salons parisiens par opposition à la ruralité (agriculteurs, chasseurs et gens de terrain). Pour être élu, Emmanuel Macron avait besoin de leurs voix. Dans ce domaine, le chef de l’État a peu changé, même si les « Verts » intégristes se sont détachés du gouvernement, trouvant qu’il n’en faisait pas assez. La politique énergétique actuelle a été un désastre Nos écolos ont déclaré la guerre au nucléaire civil, provoquant les dégringolades d’Areva, d’EDF et d’Alstom, dont les frais ont été supportés par les investisseurs et, « en même temps », par un endettement abyssal. Ces nostalgiques des moulins à vent s’opposent aux énergies carbonées, pensant réduire les gaz à effet de serre à l’échelle de la planète. Le dioxyde de carbone nourrit la végétation. Il nous empêche d’avoir sur la terre une température martienne. Il n’est pas un polluant. Nous payons très cher l’abandon des énergies fossiles en envoyant à la casse des voitures dont la mécanique, bien entretenue, pourrait continuer à rouler des centaines de milliers de km. Vice versa, il faudra désormais faire réparer les machines à laver, les réfrigérateurs, les aspirateurs, etc., pour économiser l’énergie nécessaire à leur remplacement. Les gisements d’hydrocarbures sont loin d’être épuisés, surtout si l’on vient à exploiter les gaz et pétroles de schiste comme les Américains. Je passe sous silence l’appauvrissement des agriculteurs, des pêcheurs, transporteurs, et celui de toutes les professions pour lesquelles l’énergie fossile surtaxée est indispensable.