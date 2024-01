« Il y a aujourd’hui trois formes d’éducation nécessaires. D’abord, l’éducation citoyenne, qui se fait à l’école, publique ou privée. Cette éducation fonctionne et on a démontré que de nombreux jeunes qui avaient des sensibilités radicales pouvaient changer d’avis. Ensuite, l’éducation numérique, qui se fait en ligne. Elle est un échec, car elle ne construit pas le commun, elle construit le différent et l’opposé. Enfin, l’éducation de l’État, de notre société, qui doit se faire par le vivre-ensemble. Elle est parfois négative : la pauvreté, la haine, le racisme, l’antisémitisme vont éduquer le jeune comme s’il fallait en permanence se défendre ou attaquer. »

Séraphin Alava,

universitaire,