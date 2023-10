L’Armée chinoise est la plus grande administration dans le monde. Celle qui vient immédiatement après est l’Éducation nationale française : 1 418 744 personnes. Et, comme il y a 512 087 agents administratifs, il y aurait 906 657 « enseignants ».

Une Commission d’enquête de l’Assemblée nationale a trouvé que parmi le personnel « administratif » de l’Éducation nationale, 37 664 étaient détachés et n’ont jamais enseigné. Il y a aujourd’hui 459 600 élèves de moins qu’en 1991 mais 247 000 enseignants de plus !

Cette situation a un coût pour la France : 100 milliards d’euros par an, soit le prix de 52 porte-avions nucléaires de 36 000 tonnes.

Pour ce prix, qu’obtenons-nous comme résultat ? Chaque année, 726 000 jeunes quittent le système dont 439 000 n’ont, d’après le ministère, aucune réelle formation. De surcroît, les facultés forment cette année, dans le secteur des « Sciences Humaines et Sociales », 236 583 étudiants alors qu’il n’y a qu’une poignée de postes à pourvoir. De plus, si l’on considère qu’un « illettré » est une personne incapable de lire, de comprendre et de résumer en cinq lignes, un texte d’une vingtaine de lignes, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique), a crédité la France de 40 % d’illettrés.

Enfin, sur les 13 meilleurs lycées parisiens qui obtiennent de bons résultats au bac, 11 sont des lycées privés.

La comparaison entre l’« éducation nationale » et l’« éducation privée » me paraît être à l’avantage du privé.