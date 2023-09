Le papier de Claude Goudron sur l’égalitarisme, dans le n° 1411, me rappelle deux anecdotes. D’abord une remarque de mon professeur d’histoire-géo de première, qui nous expliquait que les paysans d’URSS disposaient d’un « petit lopin de terre » à usage personnel et que les récoltes de ce dernier étaient bien plus abondantes, compte tenu du fait qu’elles n’étaient pas réservées à la collectivité et que le lopin de terre était beaucoup plus soigné.

Seconde anecdote, une discussion avec un ami, syndiqué SUD PTT et qui, bien entendu, prône le fameux égalitarisme. Je ne sais plus comment avait débuté la conversation, mais je me souviens de ma dernière question – en substance : « Dis-moi, mon grand, à ton avis, avec un papa ouvrier et une maman institutrice, dans un patelin de 874 habitants (tu vois le carnet d’adresses, pour le piston !), comment crois-tu que j’ai fait pour être Directeur Financier d’une filiale d’Elf, à 40 ans ? » Pas de réponse. « Eh bien je vais te le dire. C’est tout simple, je me suis remué le c … » CQFD !