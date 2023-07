Le gouvernement a décidé de mettre fin au bouclier tarifaire sur l’électricité. L’idée serait bonne si elle succédait à une réforme du marché européen de l’électricité qui organise une fausse mise en concurrence et un prix artificiel du marché de gros. Malgré les timides demandes françaises, la commission temporise car elle sait que notre pays ne pèse plus rien en Europe face à la toute-puissance allemande à laquelle elle est inféodée. Seul un coup d’éclat, comme une sortie unilatérale du marché à la De Gaulle, pourrait faire bouger les lignes. Quant à l’idée très socialiste de ne supprimer le bouclier que pour les « plus aisés », ce serait une scandaleuse injustice puisque 20 % des Français paieraient deux fois, pour l’électricité qu’ils consomment et pour l’aide de l’État fournie aux autres.