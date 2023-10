Oui, M. Elkabbach était un homme intelligent et cultivé. Mais il ne supportait pas de n’être point la vedette, et ramenait toujours sur lui le projecteur que les auditeurs et téléspectateurs attendaient plutôt braqué sur la personne interrogée. Est-il très élégant de commencer l’entretien par « Vous n’avez pas honte ? » adressé à Marine Le Pen (coupable à ses yeux, de n’avoir pas « défilé » après l’attentat islamiste dans les locaux de « Charlie hebdo »), en négligeant le fait qu’elle préside le parti le plus en pointe dans le refus de l’islamisme ?

Appartient-il à un journaliste venu recueillir les options et projets d’un leader politique de lui dire à quelle « manif » il ou elle doit se rendre ?

L’objectif était bien sûr de braquer les feux de la rampe sur lui-même, déguisé en père la morale bien mal à propos.

Toute personne interrogée était pour lui un faire-valoir de son ego. On peut aimer ou pas.

Philippe C.