Émeutes ou pillage ?

E

mmanuel Macron a menti à plusieurs reprises au long de sa dernière conférence de presse.

Je ne prendrai qu’un seul exemple qui prouve à quel point l’usage des mots a une immense importance en politique :

Il a utilisé le mot « émeutes » pour qualifier les mises à sac de cet été à travers 500 villes de France. Or, émeute signifie insurrection, rébellion, désordre, révolte, soulèvement (selon le Robert) : est-ce vraiment ce que vous en gardez comme souvenir ? Un « pillage », c’est une mise à sac, un saccage, une razzia. Choisissez le terme qui vous convient le mieux !

Tout le monde a bien vu que ces « rassemblements » étaient parfaitement construits, organisés. La plus grande partie des participants s’articulait en pilleurs qui allaient casser et détrousser les magasins.

Bien sûr, il y avait des casseurs. Mais, dans la pratique, ils n’ont fait que permettre un pillage plus efficace, plus important, de plus longue durée. Parfaitement utilisés par les pillards.

Il ne s’agit donc absolument pas d’une « émeute » traditionnelle, comme Macron a voulu le faire croire. Elles ne ressemblaient, par exemple, aucunement aux « manifestations sur les carrefours ».

Nous venons d’assister à la première mise à sac au travers de l’ensemble de notre pays par des hordes parfaitement conscientes de leurs actes. Et le calme n’est revenu que sur ordre de leurs caïds. Cet avertissement ne peut être sous-estimé ni négligé : la prédiction de Gérard Collomb est devenue réalité. Nous venons d’assister à l’Acte 1 d’une invasion ennemie qui se comporte comme lors de la chute de Rome. En l’année 410, un premier pillage du 24 au 27 août, par les Wisigoths. Il annonce la fin de l’Empire romain qui aura lieu en 470 (60 ans plus tard). Cela fait plusieurs fois que l’on nous prédit cette échéance pour la fin de notre culture !

Vivement le changement ; vivement la reconquête de notre France !