Émeutes : un défi existentiel pour la France

Depuis des lustres, des mondialistes français, omniprésents dans les allées du pouvoir, s’efforcent de convaincre la majorité des Français que le salut de la France est de s’abandonner au culte du partage de ses atouts avec des communautés allogènes toujours plus invasives, de nature, à raison de leur poids grandissant, à orienter son destin.

Pour faire de la France clairement autre chose. Ce que redoutait tant Jean Raspail : « Ce ne sera plus l’essence de la population française » écrivait-il dans le « Camp des Saints », il y a plus de 30 ans déjà.

Une déferlante anti-française vient de ravager le pays dans son ensemble pendant 5 nuits.

Nuits insurrectionnelles de tiers-mondisation de la France terriblement déclassantes.

Il y avait en effet un côté haïtien dans ces casses et ces pillages, et c’est bien le problème.

Après la sidération et la colère rentrée – sans doute trop rentrée –, vient aujourd’hui l’heure des comptes.

Sans se dissimuler que la complaisance de nos gouvernants de longue date avec le fait migratoire, nous avons une part de responsabilité dans ce naufrage. Mais, sans en exagérer l’incidence.

Quelles conséquences tirer de ces événements ? Va-t-on une fois de plus, comme en 2005, et après – car la guérilla urbaine n’a jamais vraiment cessé depuis dans les banlieues –, succomber au lénifiant démissionnaire que l’on voit déjà poindre du côté du pouvoir macronien – lequel se donne le temps d’un diagnostic probablement gazeux – ou, au contraire, allons-nous vers un sursaut ?

Depuis un moment déjà, la France ne sait plus trop qui elle est. Entre Gaulois réfractaires et pays auteur de crime contre l’humanité pour fait de colonisation en Algérie et ailleurs, les Français ne savent plus trop s’ils sont encore un peuple tout à fait respectable. Et c’est cela le problème.

Premier impératif dans le processus de redressement national à engager : afficher sans réserve que nous entendons rester une communauté blanche de culture gréco-romaine. Et que ce cap n’est pas négociable.

Il peut y avoir des apports extérieurs, mais ils doivent demeurer limités, contrôlés et avec des gens prêts à adhérer au roman national.

Donc, impératif de sélectivité à l’entrée sur le territoire. Comme sait si bien le faire le Japon, mais aussi la Suisse.

Il n’est plus temps de faire l’autruche. La haine anti-française qui vient de se donner libre cours, par son caractère à l’évidence ancré dans l’esprit des casseurs et des pillards, pose clairement la question du maintien de ces incontrôlables sur notre territoire – et, au-delà, des populations dont ils sont issus.

Les bonnes âmes, qui prônent de retisser sans tarder des liens avec ces dissidents, rendent-elles service à la France ? Et en avons-nous envie ?

Pour expliquer la rage stupéfiante de ces allogènes biberonnés pour la plupart aux prestations sociales françaises – même certains « footeux » , et non des moindres, formés en France, nous ont accablés ! –, on part dans les médias sur le multifactoriel convenu (la misère, la discrimination, le social, etc.). C’est tellement plus confortable que de poser la vraie question : celle de l’altérité qui sépare les communautés allogènes de la nôtre.

Dans son livre « Le Bourgeois », l’auteur classique allemand Werner Sombart, pour expliquer le différentiel de performances économiques entres les peuples européens, se réfère la notion de structure mentale.

C’est la même chose ici. La diversité arabo-africaine a-t-elle le logiciel qui convient pour continuer avec nous ? Et d’ailleurs, le veut-elle à nos conditions ?