Emmanuel Macron et l’art de la diversion

En toute objectivité, on ne saurait rendre responsable le gouvernement actuel de la crise agricole d’aujourd’hui.

Cette crise s’enracine dans le désintérêt complet pour cette question et l’incompétence des gouvernements qui se sont succédé depuis des années.

Je note toutefois que, d’après mes informations, les agriculteurs auraient adressé, voici un an, à Bruno Le Maire une liste détaillée de leurs revendications, dont visiblement il n’a pas tenu compte.

Leur colère d’aujourd’hui – tout à fait légitime et soutenue par la majorité des Français – n’est, hélas, pas le seul problème que l’exécutif ne fait rien pour résoudre.

Alors que les Français se plaignent, à juste titre, de la baisse de leur pouvoir d’achat, de l’insécurité qui ne cesse de s’accroître, de la montée d’une immigration qui déstabilise de plus en plus notre pays, de la crise du logement, etc., etc., nous sommes dans l’obligation de reconnaître que le gouvernement se montre incapable de prendre ces problèmes à bras-le-corps et que le chef de l’État se montre plus habile dans la communication que dans l’action.

Voici en effet que son souci actuel est d’inscrire dans la Constitution le droit à l’avortement.

Or nous savons qu’une telle modification de la Constitution est totalement inutile, car il n’y a aucun danger en France – contrairement à certains États des USA – que ce droit soit remis en question.

Par contre, si ce droit venait à être inscrit dans la Constitution, les médecins n’auraient plus le droit de refuser de pratiquer un avortement, comme cela leur est encore permis aujourd’hui. Ils ne pourraient plus bénéficier de la clause de conscience. Sur ce point gravissime, les médias, à la solde du gouvernement, sont totalement silencieux.

Nous sommes bien loin de la volonté de Simone Veil qui déclarait que l’avortement devait rester l’exception, « l’ultime recours pour des situations sans issue » ; précisait que, si cette loi « n’interdisait plus », « elle ne créait aucun droit à l’avortement » ; et ajoutait : « il va de soi qu’aucun médecin ou auxiliaire médical ne sera jamais tenu d’y participer ».

Tel n’est pas le cas avec cette inscription dans la Constitution. Hélas ! les Français, habilement détournés par Emmanuel Macron des dramatiques problèmes rappelés cités ci-dessus, et conditionnés par les médias, ne réalisent pas l’inutilité de cette loi et surtout la privation de liberté de conscience fondamentale qu’elle entraîne pour le corps médical.