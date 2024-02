Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a annoncé une prochaine révision du Diagnostic de performance énergétique (DPE). Celui-ci, devenu nécessaire pour louer un logement (depuis le 1er janvier, on ne peut plus louer un logement appartenant aux catégories les plus « énergivores »), comporte en effet des biais importants qui risquent de conduire notamment à sortir du marché locatif dans les prochaines années environ 27 % des logements de moins de 40 m2.