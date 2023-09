Énergie : la Troisième Guerre mondiale a commencé !

Certains livres ont cette vertu de présenter d’un coup en pleine lumière ce que de nombreux lecteurs pressentaient plus ou moins obscurément.

C’est le cas du remarquable ouvrage récemment publié par Fabien Bouglé. Ce dernier mène depuis des années un combat remarqué et courageux contre les éoliennes, notamment sur le plan juridique – bon nombre d’implantations de ces modernes moulins à vent posant de sérieux problèmes de respect de la loi (mais, quand on agit pour le « camp du bien », à quoi bon se préoccuper des règles communes, n’est-ce pas ?).

Progressivement, ce combat l’a amené à s’intéresser à l’énergie nucléaire et à élargir sa vision du problème.

Ici, il nous propose une synthèse claire et argumentée sur la guerre énergétique.

Oui, je dis bien : guerre énergétique, car la thèse de notre ami est bel et bien que la Troisième Guerre mondiale a commencé, qu’elle touche de tous côtés aux questions énergétiques et qu’elle est « hybride » (tous les coups y sont permis).

Les politiciens qui pérorent sur la « transition énergétique » (sans d’ailleurs connaître grand-chose aux bases scientifiques et techniques du sujet) sont – osons le mot – des agents de l’ennemi.

Non pas, bien sûr, qu’en soi, la défense des énergies renouvelables soit nécessairement problématique. Mais, dans la réalité actuelle, promouvoir l’énergie éolienne revient à promouvoir le gaz – le combustible le plus susceptible de prendre le relais de l’éolien en l’absence de vent. Or, le gaz, ce sont essentiellement deux grandes puissances : la Russie et les États-Unis.

Et tout le monde voit bien que l’un des principaux enjeux stratégiques de la guerre en Ukraine se situe beaucoup plus à l’Ouest, dans l’Union européenne.

Celle-ci, et particulièrement l’Allemagne, dépendra-t-elle du gaz russe ou du gaz américain ? C’est largement pour répondre à cette question que l’on meurt en Ukraine aujourd’hui.

Il est d’ailleurs piquant de voir les socialo-écologistes, qui ont tant fait pour asservir l’Europe au gaz russe, dénoncer vigoureusement Vladimir Poutine qui n’aurait sans doute pas eu autant de pouvoir sans eux !

La même remar­que vaut pour les pétromonarchies : les Occidentaux qui leur ont appris la valeur du pétrole s’étonnent aujourd’hui que ce pétrole finance l’islam radical !

Mais il n’y a pas que ces conflits « impériaux », entre civilisations différentes : au sein même de l’Europe, la France est désormais en guerre avec l’Allemagne sur la question du nucléaire.

La France a investi des efforts considérables pour bâtir une filière nucléaire qui lui assurait une électricité stable et à bon marché, mais aussi largement indépendante des soubresauts géopolitiques.

Et voilà que l’Allemagne, non seulement exige que cette électricité lui soit vendue en priorité, mais fait tout pour que nous achevions de détruire notre filière nucléaire. Et le plus fort, c’est que nous obtempérons !

Décidément, que ce soit aveuglement idéologique, court-termisme électoraliste, ou corruption par des intérêts étrangers, les gouvernements récents auront bien servi la France dans la guerre qui commence !