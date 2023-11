Épuration ethnique en silence

La liquidation de l’enclave arménienne du Haut-Karabagh s’est faite pratiquement au grand jour et dans l’indifférence générale.

Il est pourtant frappant que l’exode massif des Arméniens qui ont fui la région s’est fait au son de slogans génocidaires qui rappelaient fâcheusement le génocide de 1915, le premier génocide du XXe siècle – dont la reconnaissance est toujours punissable par la loi turque !

Bien sûr, le monde avait l’esprit ailleurs : entre l’invasion russe en Ukraine et l’embrasement de la Terre sainte (sans parler des grandes manœuvres qui n’en finissent pas à proximité de Taïwan), qui pouvait sérieusement s’intéresser au Haut-Karabagh ?

Le problème est que cela conforte l’idée déjà fort répandue dans le monde que la morale internationale est à géométrie variable : on condamne énergiquement certains génocides et on détourne le regard pour éviter d’avoir à en critiquer d’autres.

Cela conforte surtout l’idée jadis merveilleusement mise en vers par La Fontaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

Car toute la tragédie du Haut Karabagh réside dans le fait que son adversaire, l’Azerbaïdjan d’Aliev, est puissamment doté en gaz.

Or, l’Europe a besoin du gaz azéri pour remplacer le gaz russe (de mauvaises langues prétendent d’ailleurs qu’une partie du gaz « azéri » actuellement consommé en Europe occidentale provient de Russie !).

Cette petite enclave a été abandonnée par toute la « communauté » internationale, mais d’abord par ses protecteurs naturels : l’Arménie elle-même et surtout la Russie (occupée en Ukraine, bien sûr, mais avant tout peu désireuse de se fâcher avec la Turquie, puissance tutélaire de l’Azerbaïdjan).

On peut certes se dire qu’il s’agissait d’une petite enclave et d’une petite population. Mais se souvient-on que les guerres éclatent généralement pour de tels conflits au sujet de « confettis d’empires » ?

La Première Guerre mondiale a éclaté au cœur de la petite Bosnie. La Seconde fut déclenchée notamment à propos du corridor de Dantzig. La Troisième n’a que l’embarras du choix : entre la gigantesque Ukraine, le minuscule Taïwan, le petit Haut-Karabagh ou la plus petite encore bande de Gaza, les poudrières ne manquent pas – et la moraline doublée de cynisme de nos dirigeants n’arrange rien.

En attendant, des millions de personnes sur notre belle planète souffrent dans l’indifférence générale !