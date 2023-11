Le Canard enchaîné nous apprenait, en septembre 2022, que le directeur général d’Equalis, Arthur Anane, s’est accordé un salaire de 11 400 Euros net par mois, la disposition d’un véhicule de fonction loué 2097 Euros par mois par l’association, ainsi qu’une allocation de 533 Euros par mois pour son logement. Mais Equalis, « késako » ?

C’es une association qui se donne mission « d’aider et d’accompagner les personnes en situation de précarité ou d’exclusion », comme les sans abris et les individus en attente de régularisation.(Nobles valeurs s’il en est !)

Toutefois, le salaire élevé et le style de vie de son dirigeant me paraissent en totale contradiction avec ces valeurs et le tollé provoqué par cette situation a, semble-t-il, fait promettre à Equalis de corriger cette anomalie.

Affaire à suivre !