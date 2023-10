Éradiquer enfin le terrorisme islamique

Trois années, quasiment jour pour jour, après la décapitation monstrueuse du professeur Samuel Paty, un nouveau drame vient de frapper le corps enseignant au Lycée Gambetta d’Arras. Un enseignant a été lâchement assassiné et deux personnes sont gravement blessées.

Une fois de plus, le bras assassin du terrorisme a frappé un innocent à cause d’une idéologie, l’islamisme, qu’il faut combattre à sa source sans que la main de l’État ne tremble.

Une fois de plus, le terroriste était connu des services de l’État. Fiché S, surveillé par la DGSI, il aurait dû être expulsé depuis longtemps. Mais que faisait-il encore sur le territoire national ?

La liste des actes de barbarie est malheureusement de plus en plus conséquente : les attentats de Mohamed Merah en 2012, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, le Père Hamel, la petite Lola …

Combien de drames nous faudra-t-il subir avant que ce Gouvernement se décide enfin à agir concrètement ? Allons-nous vraiment laisser nos concitoyens se faire égorger sans réagir ?

Nous ne pouvons plus subir cela. Françaises, Français, il est temps de faire entendre votre voix et de vous lever contre cet abandon de l’État qui se refuse à prendre les mesures qui s’imposent.

Depuis des années, à Debout la France, nous ne cessons d’alerter, et d’être force de proposition, afin de porter un coup fatal à la menace islamiste présente sur le sol français. Notre projet vise à protéger nos compatriotes et réconcilier les Français quelles que soient leurs origines et confessions dès lors qu’ils respectent les lois de la République.

Nous vous proposons donc 10 mesures qu’il est impératif de prendre immédiatement pour ne plus jamais avoir à revivre de tragédies similaires.

I. Rétablir l’autorité de l’État.

La démission de l’État face à l’ensauvagement a conduit à l’abandon de quartiers où les délinquants et trafiquants, alliés aux islamistes, imposent leurs lois. La Charia n’a pas sa place en France, la loi de la République doit être rétablie sur tout le territoire !

1. Condamner vraiment les délinquants et criminels en appliquant le principe de tolérance zéro (peine ferme, aggravation en cas de récidive, etc.) et en construisant 40 000 nouvelles places de prison.

2. Expulser les délinquants et criminels étrangers fichés S et les personnes sous OQTF.

3. Créer une Cour de Sûreté de l’État disposant de tous les pouvoirs d’investigation et de jugement pour les affaires relevant du terrorisme, et des établissements pénitentiaires éloignés dédiés à l’exécution des peines de cette Cour.

II. Mettre fin à l’immigration massive.

L’immigration massive, plus de 300 000 immigrés légaux par an, rend impossible toute politique d’assimilation et ne peut qu’alimenter la ghettoïsation de même que le communautarisme. Assimilons les populations immigrées avant d’en accueillir davantage !

4. Supprimer le droit du sol et organiser un moratoire sur le regroupement familial.

5. Reprendre le contrôle de nos frontières nationales, expulser les clandestins et déboutés du droit d’asile et bloquer le rapatriement des djihadistes de Syrie.

6. Mener une véritable politique d’assimilation, notamment par le rétablissement d’un service national pour filles et garçons de 3 mois et l’interdiction du port du voile à l’université, en entreprise et dans les services publics.

III. Lutter contre l’islam politique.

Par complaisance ou lâcheté, bien souvent sous couvert de tolérance et de lutte contre l’islamophobie, les récents Gouvernements et l’extrême gauche ont laissé s’installer un islamisme qui menace nos modes de vie. Ne laissons plus les militants de l’islam radical prêcher la haine et imposer des valeurs contraires aux nôtres !

7. Pénaliser la « prédication subversive et séditieuse », y compris sur les réseaux sociaux.

8. Interdire les financements étrangers des lieux de culte.

9. Fermer toutes les mosquées, écoles et associations qui prêchent la haine.

10. Bâtir un islam de France respectueux des lois et valeurs de la République, notamment en imposant aux imams et responsables d’associations cultuelles un serment de fidélité à la France comportant six engagements précis.

Nicolas Dupont-Aignan

Président de Debout la France