Mercredi 20 septem­bre, dans cette séquence de la matinale de Radio Classique curieusement nommée « Esprits Libres » (alors qu’il s’agit de simples échanges consensuels entre membres du haut clergé de la bien-pensance), l’un d’entre eux a dégainé son épée d’académicien en s’écriant : « Un migrant de plus à Lampedusa, c’est une voix de plus pour le Rassemblement National » !

Une formule parfaitement alignée sur la doxa, selon laquelle toute réaction face aux « difficultés » causées par la portion non intégrée, non assimilée, non incarcérée et non expulsée de l’immigration installée ou en cours d’installation n’a jamais pour premier objectif de sauver de la qualité de vie française ce qui pourrait encore l’être, mais d’éviter de « faire monter les extrêmes » !

On peut reprocher à une partie des élites de l’Ancien Régime d’avoir dégénéré par excès de privilèges, d’égoïsme et de dédain à l’égard des petites gens mais, contrairement au comportement des fausses élites françaises d’aujourd’hui, elles n’ont jamais eu le cynisme d’obliger leurs compatriotes à ne plus se sentir chez eux dans leur propre pays.