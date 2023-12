Et si la Russie gagnait en Ukraine ?

Le discours des grands médias français est devenu soudain très pessimiste concernant la guerre en Ukraine.

Seuls les admirateurs du dictateur criminel russe se réjouissent.

Et c’est exact, la situation est aujourd’hui plutôt sombre.

C’est logique au vu du cours actuel des événements, mais cela implique des explications pertinentes, et celles-ci sont très différentes de celles données en général.

L’administration Biden n’a cessé d’être présentée comme soutenant massivement l’Ukraine et comme ayant été partisane de l’Ukraine dès le début de la guerre. C’est faux.

L’administration Biden a discerné que Poutine avait des projets d’invasion dès l’été 2021.

Pendant des mois, Biden et Blinken ont mis en garde Poutine d’une manière molle, en le menaçant de sanctions économiques s’il bougeait.

Un dictateur belliciste n’est jamais dissuadé par des menaces de sanctions économiques.

Quand l’invasion de l’Ukraine sembla imminente, l’administration Biden n’a pris aucune mesure dissuasive.

Elle a retiré d’Ukraine les soldats américains qui s’y trouvaient pour entraîner l’armée ukrainienne et fait évacuer l’ambassade des États-Unis à Kiev.

Biden a rajouté que, si Poutine procédait à une « petite incursion » en Ukraine, ce ne serait pas grave.

Si Biden avait dit à Poutine qu’il lui donnait l’autorisation d’envahir, il n’aurait pas utilisé des mots différents.

Quand l’invasion a eu lieu, Biden a offert à Zelensky de quitter le pays, et donc de laisser la place à Poutine.

C’est uniquement parce que Zelensky a choisi de résister que l’Ukraine n’est pas tombée.

Et c’est uniquement parce que Zelensky a su rallier à la défense de l’Ukraine les opinions occidentales que l’administration Biden a décidé d’aider l’Ukraine et de mobiliser l’OTAN.

L’administration Biden a ensuite versé des milliards de dollars à l’Ukraine, et donné beaucoup d’armes, mais elle a toujours donné trop peu en matière d’armements, et elle n’a jamais donné au moment requis les armes qui auraient été nécessaires pour que l’armée ukrainienne mène une contre-offensive victorieuse.

L’administration Biden n’a jamais voulu la victoire de l’Ukraine et, a toujours voulu, je pense, que la situation devienne ce qu’elle est présentement.

L’explication est simple : l’administration Biden voulait passer accord avec l’Iran.

Elle le voulait tellement qu’elle avait demandé au diplomate russe participant aux négociations de rédiger un texte acceptable par les mollahs.

Elle a soutenu l’Ukraine contrainte et forcée, mais a toujours espéré une solution négociée avec la Russie, et c’est, espère-t-elle encore, vers cette solution que la situation présente va mener.

Elle tient tant à s’entendre avec l’Iran qu’elle ne lui reproche pas de fournir des armes à la Russie et qu’elle fait comme si elle ne savait pas que l’Iran a armé et entraîné le Hamas, et elle fait tout pour éviter qu’Israël détruise totalement ce dernier.

Les armes qui ont été données à l’Ukraine ont tué des Russes, mais l’administration Biden sait que Poutine est cynique, et pense que, si l’administration Biden force l’Ukraine à lui concéder le Donbass en supplément de la Crimée, Poutine pourrait être satisfait.

Une telle issue apparaîtrait comme une défaite des États-Unis, mais cela ne dérangerait pas l’administration Biden qui est une administration de gauche très anti-américaine.

Une telle issue serait un désastre pour l’Ukraine, qui serait un pays exsangue et très diminué, et un désastre pour l’Europe, car la menace russe se ferait plus pressante.

La Moldavie, les pays baltes, la Pologne devraient être dans un état de vigilance extrême.

L’Ukraine exsangue et très diminuée serait un pays que l’Europe devrait assister financièrement sans cesse, et constituerait dès lors un fardeau supplémentaire pour celle-ci.

L’Iran et la Chine, les deux principaux alliés de Poutine, comprendraient bien plus encore qu’aujourd’hui que ce serait le bon moment pour tirer avantage de la situation.

La plupart des dirigeants européens sont inquiets.

Les admirateurs du dictateur criminel russe sont satisfaits.

Ils rêvent d’un monde dirigé par des dictatures criminelles, et détestent la démocratie.

Le monde ignoble dont ils rêvent pourrait se concrétiser. Seule l’élection de Trump en 2024 pourrait permettre d’éviter le pire.