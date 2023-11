États-Unis : vers un « État policier » ?

Aux États-Unis, le commentateur politique et réalisateur Dinesh D’Souza vient de sortir, il y a un peu plus d’une semaine, son sixième documentaire sur grand écran, intitulé « Police State ».

Pour le média conservateur Newsmax, c’est un film que tous les citoyens américains, quelle que soit leur affiliation politique, devraient absolument voir.

La thèse de D’Souza peut ainsi être résumée : le 11 septembre 2001 a conduit à l’instauration en Amérique du « Patriot Act », alors soutenu par une large majorité du parti républicain et des intellectuels conservateurs, dont D’Souza lui-même.

Les moyens du renseignement américain devaient être déployés sur une vaste échelle pour tenter d’empêcher la survenue d’un nouvel attentat comparable à ceux du 11 septembre.

Seules notes discordantes alors exprimées : celles émanant de libertariens comme Ron Paul, qui avaient alerté leurs concitoyens sur les dangers inhérents à une politique donnant des pouvoirs démesurés à l’État fédéral.

Pour D’Souza, c’est exactement ce qui a fini par arriver.

Les Démocrates ont compris qu’ils pouvaient utiliser l’« État policier » initialement mis sur pied dans le cadre du « Patriot Act », le cours duquel ils ont réussi à infléchir pour cibler désormais les « terroristes intérieurs ».

Pas question ici, bien sûr, d’incriminer Antifa ou Black Lives Matter, qui s’en sont pourtant pris lors de manifestations ces dernières années à des biens appartenant à autrui.

Sont visés en réalité, non pas uniquement les insurgés qui ont fauté en investissant le Capitole le 6 janvier 2021, mais apparemment aussi d’honnêtes citoyens qui ont pour tort de refuser la collectivisation écolo-socialisante du pays que les Démocrates veulent leur imposer, et qui défendent le retour aux valeurs fondamentales de 1776 et de la Constitution.

La vérité est que nombre de Démocrates actuels détestent profondément l’Amérique des Pères fondateurs, qu’ils rêvent de transformer en une Amérique du socialo-étatisme woke.

Ils rêvent aussi de pouvoir convertir le système politique américain en un système de parti unique, dans lequel l’ensemble des leviers du pouvoir seraient contrôlés par eux.

D’ailleurs, le fait qu’il existe à ce jour … 91 chefs d’accusation pesant sur Donald Trump (principal opposant à la réélection de Biden – si celui-ci se représente) n’est-il pas clairement le signe que les États-Unis sont en train d’évoluer vers une forme d’« État policier » contrôlé par les Démocrates ?

D’Souza est loin d’être le seul commentateur conservateur à être parvenu à de telles conclusions.

Fin août 2023, l’éditeur de presse américain Steve Forbes écrivait par exemple : « Les Américains devraient être extrêmement préoccupés par ce que font les extrémistes de l’administration Biden : se précipiter tête baissée pour imposer des contrôles sans précédent sur tous les aspects de notre vie personnelle et économique, sous couvert de sauver la planète du changement climatique. »

Les États-Unis ne sont fort heureusement pas (encore) un État policier. Mais le dernier film de D’Souza résonne comme une mise en garde : voici ce qui pourrait arriver au pays de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln si rien n’est fait pour mettre un terme à cette funeste perspective.