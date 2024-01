La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNDCH) évalue depuis 2008 « l’indice longitudinal de tolérance » à l’égard des étrangers. L’indice 2022, récemment publié, s’élève à 64, en baisse de 2 points par rapport à l’année précédente, mais en hausse de 13 points par rapport à 2012. Mais, si l’on regarde en détail, on découvre des éléments intéressants supplémentaires. Tout d’abord, la définition même de la tolérance est assez étrange : selon la CNDCH, on est « tolérant » si l’on est entièrement d’accord avec la phrase « Les musulmans sont des Français comme les autres » (comme si le simple fait de poser la question n’induisait pas précisément l’existence d’un problème d’intégration lié à l’islam). Par ailleurs, les auteurs du rapport sont manifestement d’une « parfaite impartialité » puisque l’on « apprend » dans ce rapport que la droite est moins tolérante que la gauche et les personnes âgées que les jeunes – sans que les rédacteurs semblent effleurés par l’idée que le fait d’être « tolérant » pour telle réalité pourrait éventuellement entraîner une intolérance pour telle autre (par exemple, il aurait été intéressant de savoir si la tolérance envers les musulmans ne s’accompagnait pas d’une intolérance envers les juifs). En tout cas, tremblez braves gens : peu importe ce que cela signifie, il faut seulement retenir que la société française est moins tolérante. « L’explication » est d’ailleurs donnée en introduction : nous sommes en effet « dans un contexte marqué par la montée en puissance d’un discours identitaire aux relents xénophobes, où des faits divers sont instrumentalisés politiquement pour mieux exacerber les tensions et où, sur les réseaux sociaux, la haine de l’Autre sous toutes ses formes s’exprime encore bien trop souvent sans retenue » !