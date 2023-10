Souffrez que je rebondisse sur la « chronique politique » de G. de Thieulloy du N° 1392, dont je partage l’analyse à propos de l’euthanasie. Ce nouveau « marronnier » utilisé par les oligarques et autres aboyeurs assermentés (et grassement appointés) présente deux avantages pour notre Grand Timonier franchouillard :

Détourner l’attention vers un sujet sociétal facile : il est évident qu’assister un Être cher au long de son agonie est difficilement supportable pour un proche. Pourtant, la vie a toujours eu une fin depuis la nuit des temps, même pour les pharaons. Mais surtout il faut admettre (ce qui n’est pas évident a priori) qu’à partir du moment où le patient ne réagit plus aux stimuli, sa conscience est déjà abolie, et il n’est plus du tout certain qu’il puisse encore ressentir la douleur. L’euthanasie ne présente plus alors beaucoup d’intérêt, pour le patient au moins…

Mais il y a plus grave : les dernières manifestations nous ont montré la véritable figure de l’extrême gauche avec ses hordes de « voltigeurs ». Cette recherche systématique du meurtre des membres des forces de l’ordre nous permet de comprendre que ces personnages, et ceux qui les téléguident, ont une « très haute » opinion de la valeur d’une Vie. Valeur plus proche du stalinisme que du Christianisme qui est le fondement des valeurs morales de notre Société actuelle.

Autrement dit ? Peut-être assisterions-nous en ce moment à la convergence de deux philosophies opposées : La première basée sur le « va-tout » d’un bluffeur, et la deuxième annonçant que son « risque-tout » est l’avant-goût révélant que voter pour lui sera une nouvelle période de « Terreur façon 1793 »… ?

Lequel des deux en sortira gagnant ? Il est bien évident que, comme dans les fables, c’est un troisième larron qui gagnera : celui qui saura prouver qu’il n’a qu’un seul but : la France avant tout !