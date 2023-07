« Je me dis que j’ai mal entendu, mais non. Pap Ndiaye a bien qualifié Vincent Bolloré de “personnage appartenant à l’extrême-droite la plus radicale”. Zéro pointé à la copie du ministre de l’Éducation qui, en plus, a pompé l’expression à l’extrême-gauche la moins démocratique. »