« Extrême-droite », le nouveau talisman politique

Qu’est-ce qu’un talisman ? C’est un objet (une pierre en particulier) auquel sont attribuées des vertus de protection et de pouvoir magique.

On ne peut espérer mieux dans des situations apparemment inextricables et il va de soi qu’un tel pouvoir peut être attribué à des incantations, voire à des mots (magiques). C’est donc un jackpot en politique – pour ceux qui ont peur de la vérité. Et la politique raffole par conséquent de ces mots « magiques ».

C’est ainsi que nous avons subi, pendant des années, une tempête d’accusations mettant le « racisme » en toute sauce, et à propos de n’importe quoi – au point que le mot même, dont le sens originel s’est évanoui, prête à sourire et ne veut plus rien dire !

Déjà, en 1990, lors de la profanation de sépultures juives à Carpentras, la France entière avait été mobilisée contre Le Pen, neutralisé par le talisman « fasciste ».

Quelques mois plus tard, quand on a découvert les vrais coupables, des jeunes farfelus, l’affaire s’est évanouie dans le silence des médias.

L’accusation de racisme étant usée, il était temps de trouver autre chose. Ça y est, c’est trouvé : le mot « extrême-droite » fait l’affaire.

Avantage : il peut être assimilé au nazisme, si l’on veut bien oublier que nazi est l’abréviation de national socialiste.

Mais que désigne l’extrême-droite ?

À l’origine, dans l’hémicycle de 1789, les aristocrates étaient assis à droite, mais ce n’est pas pour autant qu’ils voulaient tout casser. Aujourd’hui, on les appellerait des conservateurs. Avec le temps, le matraquage médiatique a attribué ce mot à tout régime totalitaire qui n’était pas communiste, puis à tout propos, voire événement, affranchi de la doxa régnante

Demeure un problème : l’« extrême-droite », ce mal absolu, ne fait plus peur au bon peuple qui sent bien d’où vient le mal, notamment la désindustrialisation, la mise à mal des petites entreprises – surtout familiales – en concurrence avec d’énormes groupes.

Artisans, commerçants et paysans voient bien que les richesses qui nous restent sont absorbées par des financiers internationaux qui font indirectement la loi chez nous – des « rafle-tout » qui, en plus, visent au gouvernement mondial.

Là est ce qui fait vraiment peur au peuple et à la majorité de nos concitoyens (lesquels ne sont pas des extrémistes, mais seulement des Français qui aiment leur patrie) !

S’il existe une « extrê­me-droite » dangereuse, ce sont bien ces « rafle-tout » ! Et la gauche actuelle en est, peut-être inconsciemment, complice.

Remarquable inversion du sens des mots.