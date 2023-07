Il est une phrase que l’on aura entendue et réentendue à foison lors des commentaires (venus de tous les bords idéologiques d’ailleurs) à la suite des émeutes, c’est celle de l’ex-ministre de l’Intérieur évoquant une vie « côte à côte » susceptible de se transformer en « face à face » – mais, hélas, sans qu’aucun commentateur ne décrasse la phrase des deux supercheries dont elle est porteuse.

La première consiste à faire passer Gérard Collomb pour un lanceur d’alerte sur le sujet de l’immigration non assimilée : après Jean-Marie Le Pen qu’il n’a eu de cesse de diaboliser avec ses comparses de gauche en bande organisée durant trente ans, il fallait oser. Mais il paraît que c’est à ça qu’on les reconnaît …

La deuxième est qu’il n’est pas certain que Gérard Collomb ait évoqué un possible « face à face » pour le déplorer : lors des émeutes, on est passé à un cheveu d’une proclamation d’état d’urgence et c’est la troisième fois après l’infiltration des Gilets Jaunes et des manifs contre les 64 ans par des casseurs et des pillards que le pouvoir tente de grappiller des points de popularité en attendant que le peuple excédé l’implore de rétablir l’ordre. Si l’on ne veut pas assister à des « face à face », il ne faut pas faire sa carrière dans un parti qui a pour habitude de diviser pour régner !

Quoi qu’il en soit, lorsqu’au sommet de l’État, on envisage d’initier une réflexion posée pour faire le bon diagnostic sur la cause des émeutes alors que, depuis 30 ans, les lanceurs d’alertes, sociologues et autres chercheurs sérieux ont déjà tout expliqué, il est bien possible que, si un « face à face » est en train de couver, ce soit entre le peuple français et ses fausses élites.