L

es journaux et les télévisions rappellent régulièrement que les voyous, les, casseurs et les voleurs des dernières émeutes étaient (entre autres) issus de familles monoparentales.

Cette expression me révolte. On fait comme si n’avoir (en général) qu’une mère était une bonne cause de révolte !

Je suis exaspéré d’entendre et de lire ces accusations parce que j’ai bien connu cette situation. Je suis né en 1939. Mon père a reçu un billet de train gratuit de la part des Allemands pour aller travailler chez eux ! Donc j’ai passé cinq ans sans père pour commencer ma vie. Puis, mes parents se sont séparés et, avec mon frère et ma sœur, nous avons presque toujours vécu avec notre mère. La vie était très dure. Notre mère devait aller travailler comme employée de maison.

Ce tableau est sans doute plus ou moins identique à ce qui se vit de nos jours. Comment se fait-il que les enfants d’aujourd’hui qui connaissent les mêmes conditions de vie que nous au même âge soient des voyous ?

À aucun moment, ma sœur, mon frère ou moi n’avons eu envie de voler (ou pire encore !). Tout simplement parce que nous n’avons jamais eu (malgré notre grande pauvreté) envie de nuire a quiconque.

C’était la règle à la maison, une règle toute simple : on travaillait pour avoir au moins à manger. À 14 ans, j’ai été engagé comme apprenti jardinier – non payé, mais nourri, c’était le principal !

Alors ces journalistes qui développent ces informations n’ont-ils pas deux sous de bon sens pour savoir qui sont les parents de ces voyous ? Quelle religion, quelles origines ?

Chez nous, c’était catholique : on pratiquait les commandements de base, tu ne tueras point, tu ne voleras point.