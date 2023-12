Fiscalisme

Oui, il faut remédier à notre vulnérabilité en recréant chez nous les activités que nous avons laissées aspirer par la Chine et ses voisins (Corée du Sud, Inde, Viet-Nam maintenant). Maurice Allais nous avait pourtant prévenus, mais il n’a pas été écouté. La réindustrialisation redevient une « ardente obligation ». L’un des aspects de la question, c’est son financement. Et la fiscalité du capital retrouve toute son importance en tant que levier. Il faut mettre en place une fiscalité du capital éclairée. C’est-à-dire un régime fiscal qui invite à investir dans l’économie. Il semble que, de longue date, la France a toujours eu quelque peine à mettre en place une fiscalité du capital incitative. Il n’y a encore pas si longtemps, notre taux d’IS était à 33,3 % et, à Bercy, il ne semble pas que cela inquiétait outre mesure. Autre manifestation de ce blocage : on ne parvient pas à supprimer les droits de succession, si bien que les transmissions d’entreprises peuvent être problématiques. Bercy cherche plus à faire rentrer l’argent qu’à mettre en place un système fiscal qui permette d’en gagner en dopant l’économie. Le redressement de la France n’est donc pas gagné !