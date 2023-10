Fiscalisme

Pour financer la sécurité externe et interne des citoyens, l’État a besoin d’impôt, c’est une évidence. Encore faut-il privilégier l’intelligence. L’État et ses fonctionnaires ne fabriquent pas de richesses. Seules les entreprises avec leurs inventeurs, leur matériel, leurs collaborateurs fabriquent des richesses. Il est donc stupide de leur imposer un quelconque impôt ! De plus, leur prix de vente, à la charge du citoyen, est fonction de leur prix de revient qui comporte évidemment le coût des impôts. Il est donc onéreux et inintelligent de passer par cette étape intermédiaire pour recouvrer de l’impôt. Concernant l’impôt intelligent de la TVA, les entreprises ont un rôle gratuit de percepteurs. Si un employeur fait travailler une personne sans la payer, c’est un délit. Pourquoi l’État fait-il travailler les entreprises sans les payer ?