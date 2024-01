Flamanville

Après plus d’une décennie de consultations et de travaux, EDF prévoit la mise en service de l’EPR en 2024. L’ASN a donné le feu vert. Mais cela serait trop simple et l’ASN doit encore demander l’avis du public sur la demande d’autorisation de mise en service formulée par l’électricien national, qui sera ensuite suivie d’une autre concernant la décision finale de démarrage de la centrale à partir d’un dossier technique de 1 100 pages. On croit rêver !

Et après, on se plaint en France que les projets ne débouchent pas. À ce rythme, les six EPR prévus par la programmation énergétique ne sont pas près de voir le jour.