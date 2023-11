La France compte 5,7 millions d’agents publics (hors emplois aidés), soit 90 pour 1000 habitants. Seuls le Danemark (142,8 agents publics pour 1 000 habitants) et la Suède (143,7 pour 1000 habitants) comptent encore plus d’agents publics. Par comparaison, l’Italie n’en compte que 56,3 pour 1000 habitants et l’Allemagne 58.