Forêts: halte aux menaces de mort!

Un salarié de la coopérative Alliance Forêts Bois a reçu des menaces de mort d’un militantprésent lors d’un rassemblement organisé à Paris par l’Association Canopée ForêtsVivantes. Une plainte a été déposée le 2 octobre. Cette agression s’inscrit dans un contexte global d’une montée en puissance de la violence depuis plusieurs années envers les forestiers.

Les Coopératives Forestières condamnent avec la plus grande fermeté les menaces de mort dont a étévictime un salarié de la coopérative Alliance Forêts Bois le 13 septembre dernier et lui apportent tout leursoutien ainsi qu’à sa famille.

A l’occasion d’un événement à Paris dédié à l’économie durable (Salon Produrable), le salarié a étémenacé de mort par un militant : « pour toi c’est une balle dans la tête », « ta tête et celle des autres colsblancs seront sur un piquet ». Il a poursuivi ses invectives avec froideur, en reprenant à son compte lesgriefs que l’association Canopée, auto-proclamée de « protection des forêts », nourrie à l’égard de lacoopérative Alliance Forêts Bois.

Cet acte qui s’est déroulé devant l’entrée du Palais des Congrès de Paris n’est pas un cas isolé. Il intervientdans un contexte global de montée de la violence verbale et physique à l’égard des travailleurs en forêtdepuis plusieurs années.

Face à ces situations, les coopératives forestières dénoncent tous raccourcis et messages simplistes surdes sujets complexes, des représentations caricaturales et des méthodes employées désignant des «cibles » (personnes ou organisations). Ces messages, diffusés pour faire du buzz, créent et alimentent defausses peurs qui engendrent chez certains, notamment les jeunes, un sentiment de haine et de volontéde vengeance.

En conséquence, « les forestiers (salariés du privé ou du public) subissent des pressions et des agressionsde plus en plus violentes : verbales ou physiques, engins forestiers incendiés et sabotés, câbles de frein devéhicules professionnels coupés, caillassages de travailleurs sur des chantiers forestiers, insultes, tags,menaces avec identités des salariés révélées, plantations d’arbres arrachées, etc. Cela ne peut plus resterdans l’impunité » a déclaré Bertrand SERVOIS, Président des Coopératives Forestières.