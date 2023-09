Forfaiture ?

Un vieux monsieur de ma connaissance, âgé de plus de 90 ans, a vendu l’année dernière son entreprise de coutellerie qu’il avait fondée en 1968 ; il était en fait spécialisé dans la fabrication de ciseaux.

Le personnel devait être repris, ainsi que les machines. À ce jour, les machines sont parties et le vendeur n’a rien reçu. L’acquéreur s’est-il mis en faillite pour toucher une aide de l’État ? Bernard Tapie, dont le cinéma semble vouloir faire un héros, aurait probablement éludé l’aspect délictueux de la méthode.

Dernièrement, « Le Figaro » a annoncé un nombre de faillites record en début 2023. Motus, bouche cousue, pas de vague : il est préférable de parler de l’abaya, de l’insécurité au quotidien, du prix du pétrole et de l’Ukraine. Pas de vague, à part celle des migrants que le gouvernement pense pouvoir encore accueillir.

Ce vieil homme, encore bien au fait, m’a donné une information troublante, voire scandaleuse si elle était avérée. On sait que la France était en pointe dans le domaine de la recherche nucléaire. On connaît le sabordage de la filière des surgénérateurs et autres projets pour retraitement des déchets nucléaires. Nos études avaient 30 années d’avance sur celles des autres pays. Eh bien, ce que dénonçait mon informateur serait la vente à un géant de l’internet du dossier abouti des études et recherches françaises sur ce sujet explosif pour le pays. Qu’en pense Loïc Le Floch-Prigent ? Est-ce une « poutinerie » destinée à notre président en crise perpétuelle de palinodie romantique ?

Ce qui est certain est que la Pologne achètera ses centrales nucléaires aux États-Unis. Quant à Arabelle, la turbine Alstom, sera-t-elle fabriquée en Pologne ou aux USA ?