Le groupe audiovisuel public France Médias Monde (qui comprend France 24 et RFI) a été attaqué devant les prud’hommes par 40 salariés de la société de services audiovisuels Red Bee Media, prestataires du groupe : ces salariés demandent leur intégration au groupe audiovisuel public et la condamnation de leur société pour délit de marchandage, prêt de main-d’œuvre illicite et travail dissimulé.