Pour faire face à la désaffection des jeunes pour la télévision, France Télévisions a lancé le 18 septembre un journal télévisé quotidien conçu pour les 12-18 ans. Cette émission de 5 minutes s’intitule « C quoi l’info » et sera diffusée tous les jours à 18 heures sur YouTube et sur le site Franceinfo – ainsi que sur le canal 27 de la TNT.