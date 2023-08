Funeste « quoi qu’il en coûte »

Les partenaires sociaux ont reçu le 1er août 2023 la lettre de cadrage sur l’évolution des règles de l’assurance-chômage au cours des trois prochaines années. Ils ont jusqu’au 15 novembre pour faire des propositions pour la période 2024-2026. En cas d’échec, le gouvernement fixera ces règles comme il l’a fait pour la période 2019-2023.

Or ces négociations vont être impactées par les conséquences du « quoi qu’il en coûte » d’Emmanuel Macron – dont il a perdu le contrôle.

Alors que l’Unedic devrait connaître des excédents de 4,4 milliards d’euros en 2023, 5,4 milliards en 2024 et 8,7 milliards d’euros en 2025, qui devraient être affectés principalement au remboursement de la dette considérable de cet organisme – 61 milliards d’euros à fin 2022 –, le gouvernement prévoit de ponctionner de 11 à 11,9 milliards d’euros sur ces excédents pour la période 2023-2026.

Le « quoi qu’il en coûte » a durablement déstabilisé les finances publiques et les tentatives du gouvernement pour réduire les déficits publics, alors qu’il ne parvient pas à reprendre le contrôle de la dépense publique, conduisent à la captation des excédents des organismes sociaux gérés avec prudence par les partenaires sociaux.

Il ne s’agit pas d’un écart de conduite. Le gouvernement réédite la politique de prédation des réserves des régimes complémentaires de retraite, qu’il voulait mettre en œuvre lors de la réforme des retraites, et à laquelle le parti des Républicains a fait obstacle.

Les Républicains appellent le gouvernement à plus de rigueur dans la conduite de l’action publique et à plus de respect des partenaires sociaux lorsqu’ils conduisent une gestion prudente des régimes de protection sociale dont ils ont la responsabilité.

Christian Saint-Étienne

Économiste et Secrétaire national à l’Économie

et à la réindustrialisation du Shadow cabinet LR